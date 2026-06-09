По информации источника, московский "Спартак" оценил форварда "Локомотива" Дмитрия Воробьева в 4 миллиона евро - в ближайшее время красно-белые сделают предложение по трансферу футболиста. "Железнодорожники" оценивают нападающего в 6 миллионов евро.
Дмитрий Воробьев является футболистом "Локомотива" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 73 матча и записал на свой счет 25 забитых мячей и 11 результативных передач. Ранее он выступал за "Оренбург", "Краснодар-2", "Волгарь", "Сочи" и "Пари НН". Также на счету форварда четыре матча в составе сборной России и один забитый мяч.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
Источник: "Чемпионат".
Стала известна сумма, которую "Спартак" предложит за форварда "Локомотива" - источник
Московский "Спартак" может подписать форварда столичного "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"