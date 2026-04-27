Луис Энрике отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"

Нападающий "Зенита" Луис Энрике поделился эмоциями о слухах о его возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Это неправда, что я хочу уйти.
Мне это ни к чему. Я сосредоточен на «Зените» и хочу показать в этом клубе всё, на что способен", - сказал Энрике Metaratings.

Луис Энрике пополнил состав "Зенита" в январе прошлого года, перебравшись из "Ботафого". Действующий контракт 25-летнего крайнего нападающего с российским клубом рассчитан до конца декабря 2028-го и включает опцию продления еще на один год. В текущем сезоне вингер отметился 4 забитыми голами и 4 результативными передачами в 31 матче за сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России.

Всего на счету флангового форварда сборной Бразилии 6+7 по системе гол плюс пас в 45 играх за петербургскую команду во всех турнирах.

