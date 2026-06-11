Газзаев отреагировал на назначение Игдисамова в ЦСКА

- Я поддерживаю решение руководства ЦСКА, которое назначило Игдисамова. Вы же понимаете, что любой тренер будет хорошим, если добьётся результата. В обратном случае тренера увольняют. У Игдисамова есть все возможности, чтобы показать свои тренерские амбиции, потому что ЦСКА – один из ведущих клубов РПЛ, - приводит слова Газзаева "Чемпионат".
Напомним, Игдисамов исполнял обязанности главного тренера с конца мая после ухода Фабио Челестини. Впоследствии руководство клуба решило сохранить специалиста на этом посту на постоянной основе.
В завершившемся сезоне чемпионата России армейцы заняли пятое место в турнирной таблице.