Газзаев отреагировал на назначение Игдисамова в ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

- Я поддерживаю решение руководства ЦСКА , которое назначило Игдисамова. Вы же понимаете, что любой тренер будет хорошим, если добьётся результата. В обратном случае тренера увольняют. У Игдисамова есть все возможности, чтобы показать свои тренерские амбиции, потому что ЦСКА – один из ведущих клубов РПЛ, - приводит слова Газзаева "Чемпионат"

Он считает, что ставка на тренера, который хорошо знает клубную систему, является оправданной. По мнению Газзаева, отсутствие серьёзного опыта самостоятельной работы не должно становиться определяющим фактором при оценке перспектив нового наставника.Напомним, Игдисамов исполнял обязанности главного тренера с конца мая после ухода Фабио Челестини. Впоследствии руководство клуба решило сохранить специалиста на этом посту на постоянной основе.В завершившемся сезоне чемпионата России армейцы заняли пятое место в турнирной таблице.