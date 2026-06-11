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"ПСЖ" готовит предложение на 120 млн евро по игроку "Реала" - источник

Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер оказался в сфере интересов "ПСЖ".
Фото: Getty Images
Как пишет Goals Zone, французский гранд рассматривает возможность приобретения турецкого футболиста в летнее трансферное окно. По данным источника, руководство парижан готово выделить на потенциальную сделку около 120 миллионов евро.

Контракт Гюлера с "Реалом" рассчитан до лета 2029 года, что позволяет испанскому клубу занимать сильную позицию на переговорах.

В прошедшем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 51 матче во всех турнирах. На его счету шесть забитых мячей и 14 результативных передач.

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