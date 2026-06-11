Орлов назвал команды, которые могут преподнести сюрприз на ЧМ-2026

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил, какие команды могут удивить на стартующем мундиале.

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"Я буду следить за Норвегией. Хорошая команда. Сборная Марокко сильно выступила в Катаре и уже 30 матчей не проигрывает. Эти две команды способны преподнести сюрприз", - сказал Орлов.