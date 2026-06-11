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Орлов назвал команды, которые могут преподнести сюрприз на ЧМ-2026

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил, какие команды могут удивить на стартующем мундиале.
Фото: Getty Images
"Я буду следить за Норвегией. Хорошая команда. Сборная Марокко сильно выступила в Катаре и уже 30 матчей не проигрывает. Эти две команды способны преподнести сюрприз", - сказал Орлов.

Чемпионат мира по футболу стартует сегодня, 11 июня. На групповой стадии турнира сборная Норвегии встретится с национальными командами Ирака, Сенегала и Франции.

Марокко сыграет в группе С против сборных Бразилии, Шотландии и Гаити.

Источник: "Чемпионат"

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