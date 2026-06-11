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"Зенит" интересуется вингером "Ахмата" - источник

Петербургский клуб может приобрести игрока сборной России.
Фото: ФК "Ахмат"
По информации источника, "Зенит" проявляет интерес к крайнему нападающему "Ахмата" и сборной России Лечи Садулаеву.

Сообщается, что петербургский клуб пока не делал официального предложения по 26-летнему игроку. Отмечается, что сторона Садулаева раздумывает над возможностью потенциального трансфера.

Напомним, ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован московский "Спартак".

Садулаев - воспитанник "Ахмата". В минувшем сезоне вингер провел в составе грозненской команды 33 матча и отметился 2 голами и 3 ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Sport24

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