Аргентинец уверенно выиграл голосование, набрав 42 процента голосов. В течение сезона хавбек был одним из ключевых игроков красно-белых, регулярно отмечаясь результативными действиями. Барко завершил кампанию с 17 очками по системе "гол+пас".
Напомним, "Спартак" в минувшем сезоне РПЛ финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы. В Кубке России красно-белые одержали победу, обыграв "Краснодар" в решающем матче.
Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока сезона
Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко стал лучшим футболистом команды по итогам сезона по версии болельщиков.
Фото: ФК "Спартак"