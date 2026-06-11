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Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока сезона

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко стал лучшим футболистом команды по итогам сезона по версии болельщиков.
Фото: ФК "Спартак"
Аргентинец уверенно выиграл голосование, набрав 42 процента голосов. В течение сезона хавбек был одним из ключевых игроков красно-белых, регулярно отмечаясь результативными действиями. Барко завершил кампанию с 17 очками по системе "гол+пас".

Напомним, "Спартак" в минувшем сезоне РПЛ финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы. В Кубке России красно-белые одержали победу, обыграв "Краснодар" в решающем матче.

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