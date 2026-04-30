Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ноттингем Форест
22:00
Астон ВиллаНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
22:00
СтрасбургНе начат
Шахтер
22:00
Кристал ПэласНе начат

В Казахстане подтвердили информацию об интересе к нападающему "Спартака"

Президент "Ордабасы" Дархан Кызайбаев высказался об интересе к вингеру "Спартака" Тео Бонгонда.
Фото: ФК "Спартак"
"Ранее мы действительно интересовались Тео Бонгонда из "Спартака", и это очень классный игрок — его уровень выше КПЛ. Но на данный момент конголезец не входит в список наших интересов", - сказал Кызайбаев.

Тео Бонгонда перешел в "Спартак" летом 2023 года из испанского "Кадиса". Действующий контракт 30-летнего футболиста сборной ДР Конго с московским клубом истекает этим летом. В текущем сезоне крайний нападающий принял участие за красно-белых в 4 матчах РПЛ и 2 играх Кубка России, в которых провел на поле всего 110 минут и не отметился голевыми действиями.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится