Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
1 - 1 1 1
МароккоЗавершен
Гаити
0 - 1 0 1
ШотландияЗавершен
Австралия
2 - 0 2 0
ТурцияЗавершен
Германия
20:00
КюрасаоНе начат
Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

Мостовой высказался о возможном переходе Малкома в "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о возможном переходе Малкома в клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Александр Мостовой предположил, что если футболист захочет вернуться в Россию, то перейдет в "Зенит".

"Не верю, что это случится. Как афиша, это хорошая история, но Малкому нет смысла идти в "Спартак".
Если человек действительно захочет вернуться, то пойдёт в "Зенит", хотя имиджево переход в "Спартак" будет горячей историей. Вряд ли фанаты "Зенита" примут такой поступок", - сказал Мостовой Metaratings.

Малком выступал в составе петербургского "Зенита" с 2019 по 2023 год. Всего за сине-бело-голубых правый вингер провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. На данный момент бразильский футболист играет за "Аль-Хиляль".

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" заинтересован в 29-летнем игроке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится