Мостовой высказался о возможном переходе Малкома в "Спартак"

"Не верю, что это случится. Как афиша, это хорошая история, но Малкому нет смысла идти в "Спартак".Если человек действительно захочет вернуться, то пойдёт в "Зенит", хотя имиджево переход в "Спартак" будет горячей историей. Вряд ли фанаты "Зенита" примут такой поступок", - сказал Мостовой Metaratings.
Малком выступал в составе петербургского "Зенита" с 2019 по 2023 год. Всего за сине-бело-голубых правый вингер провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. На данный момент бразильский футболист играет за "Аль-Хиляль".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" заинтересован в 29-летнем игроке.