Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
1 - 1 1 1
МароккоЗавершен
Гаити
0 - 1 0 1
ШотландияЗавершен
Австралия
2 - 0 2 0
ТурцияЗавершен
Германия
20:00
КюрасаоНе начат
Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

В "Балтике" ответили на вопрос об интересе других клубов к Бориско

Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян высказался о голкипере клуба Максиме Бориско.
Фото: ФК "Балтика"
Армен Маргарян заявил, что интерес к голкиперам ниже, чем к полевым игрокам.

"Повлияла ли травма Бориско на спрос на него? Не думаю. Что еще он бы показал за последние туры из того, что не показывал весь сезон? Макс - просто стена, вызывался в сборную.

Вижу только пару клубов, которые нуждаются в сильном вратаре - спрос не такой внушительный, как на полевых", - сказал Маргарян Sport24.

Максим Бориско выступает в составе калининградской "Балтики" с начала июля 2019 года. В текущем сезоне за клуб вратарь провел 23 матча, пропустил 11 голов и отыграл 14 встреч на ноль. Футболист пропустил последние 7 встреч Российской Премьер-Лиги из-за повреждения мениска.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" вел переговоры по трансферу игрока.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится