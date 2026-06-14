В "Балтике" ответили на вопрос об интересе других клубов к Бориско

"Повлияла ли травма Бориско на спрос на него? Не думаю. Что еще он бы показал за последние туры из того, что не показывал весь сезон? Макс - просто стена, вызывался в сборную.
Вижу только пару клубов, которые нуждаются в сильном вратаре - спрос не такой внушительный, как на полевых", - сказал Маргарян Sport24.
Максим Бориско выступает в составе калининградской "Балтики" с начала июля 2019 года. В текущем сезоне за клуб вратарь провел 23 матча, пропустил 11 голов и отыграл 14 встреч на ноль. Футболист пропустил последние 7 встреч Российской Премьер-Лиги из-за повреждения мениска.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" вел переговоры по трансферу игрока.