Алтидор: США выиграют чемпионат мира

Бывший игрок сборной США Жози Алтидор высказался о шансах национальной команды выиграть ЧМ-2026.

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"США выиграют чемпионат мира (улыбается). Если вы в это не верите, то уходите. Есть много причин, почему я так говорю. Например, из-за особенностей места проведения турнира и просто нынешней ситуации в футболе.