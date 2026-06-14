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Алтидор: США выиграют чемпионат мира

Бывший игрок сборной США Жози Алтидор высказался о шансах национальной команды выиграть ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Жози Алтидор заявил, что национальная команда Соединённых Штатов Америки выиграет чемпионат мира-2026 года из-за места проведения турнира и заката карьеры Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других футболистов.

"США выиграют чемпионат мира (улыбается). Если вы в это не верите, то уходите. Есть много причин, почему я так говорю. Например, из-за особенностей места проведения турнира и просто нынешней ситуации в футболе.
Эти ребята (Месси, Роналду) находятся на закате своей карьеры. И поэтому я думаю, что это выравнивает шансы для всех, потому что исчезают те сверхъестественные силы, которые были так долго у Месси, Роналду, Азара и всех остальных", - передает слова Алтидора Daily Mail.

Вчера, 13 июня, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 года состоялся матч между сборными США и Парагвая. Подопечные Маурисио Почеттино разгромили южноамериканскую национальную команду со счетом 4:1.

Игры мундиаля проводятся на стадионах США, Канады и Мексики.

Североамериканская сборная встретится с Австралией и Турцией в следующих матчах группового этапа.

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