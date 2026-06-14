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Медведев назвал фаворита ЧМ-2026: выбор очевиден

Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев высказался о чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
"Выбор очевиден - фаворитом является сборная Бразилии. Кого поддерживаю, в того и верю. Основные конкуренты - это Испания, Аргентина и Франция", - сказал Медведев Metaratings.

Сегодня, 14 июня, состоялся матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Бразилии и Марокко. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Далее южноамериканская национальная команда сыграет с Гаити и Шотландией. В составе сборной находятся два футболиста "Зенита": Луис Энрике и Дуглас Сантос.

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