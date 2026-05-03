В "Спартаке" отреагировали на допинг Заболотного

"Спартак" выступил с заявлением после появления информации о положительной допинг-пробе нападающего Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"
В московском клубе подтвердили, что футболист действительно получил уведомление о неблагоприятном результате внесоревновательного тестирования. При этом в пресс-службе подчеркнули, что временное отстранение игрока уже снято.

- Антон Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. С 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях, - заявили в клубе.

Также в "Спартаке" отметили, что дальнейшие процедуры по делу футболиста будут проходить в соответствии с антидопинговыми правилами.

Ранее сообщалось, что нападающему может грозить наказание от предупреждения до длительной дисквалификации.

Источник: "Советский спорт"

