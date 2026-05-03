В "Спартаке" отреагировали на допинг Заболотного

- Антон Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. С 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях, - заявили в клубе.
Также в "Спартаке" отметили, что дальнейшие процедуры по делу футболиста будут проходить в соответствии с антидопинговыми правилами.
Ранее сообщалось, что нападающему может грозить наказание от предупреждения до длительной дисквалификации.
Источник: "Советский спорт"