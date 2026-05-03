"Тоттенхэм" обыграл "Астон Виллу" и покинул зону вылета

"Тоттенхэм" добился важной победы над "Астон Виллой" в матче 35-го тура чемпионата Англии - 2:1.

Фото: BBC Sport

Гости быстро вышли вперёд: уже на 12-й минуте отличился Конор Галлахер, а позже преимущество "шпор" укрепил Ришарлисон. Хозяева сумели отыграть только один мяч - в компенсированное время забил Эмилиано Буэндия.



Благодаря этой победе "Тоттенхэм" выбрался из зоны вылета в АПЛ. После 35 туров лондонский клуб имеет 37 очков и поднялся на 17-е место. "Астон Вилла" с 58 баллами остаётся пятой.

