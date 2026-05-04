Смородская назвала поведение Заболотного безответственным

Фото: ФК "Спартак"

"Ужасное и безответственное поведение футболиста. Не понимаю, как это случилось, но ситуация очень неприятная как для самого Заболотного, так и для " Спартака ", — отметила Смородская в беседе с Metaratings

По мнению Смородской, сложившаяся ситуация неприятна как для клуба, так и для самого игрока.Ранее сообщалось, что Заболотный был временно отстранён от спортивной деятельности из-за положительного анализа на допинг, взятого в рамках внесоревновательного тестирования. С 30 апреля временное отстранение нападающего было отменено, и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило ему принимать участие в тренировках и играх.