Генич ответил, считает ли логичной отставку Челестини из ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По признанию комментатора, он думал, что швейцарскому специалисту дадут шанс исправить турнирное положение команды.

"Я не понимаю, хорошо это или плохо, своевременно ли. Может быть, стоило сделать это пораньше, если ЦСКА уже настроился на изменения в тренерском штабе. А, может, надо было посмотреть, как пройдёт матч со "Спартаком".

Не всегда решение, которое принимает клуб, позитивно сказывается на команде. Может быть, и не стоило это делать перед игрой со "Спартаком", но посмотрим. Мне казалось, что ЦСКА может дать второй шанс Челестини. Но, увы, я ошибался", — передаёт слова Генича "Матч ТВ".

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после отставки Фабио Челестини назначен Дмитрий Игдисамов. Первую игру под руководством Игдисамова армейцы проведут в среду, 6 мая, в гостях со "Спартаком" в рамках финала Пути регионов Кубка России.

