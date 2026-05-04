Генич ответил, считает ли логичной отставку Челестини из ЦСКА

"Я не понимаю, хорошо это или плохо, своевременно ли. Может быть, стоило сделать это пораньше, если ЦСКА уже настроился на изменения в тренерском штабе. А, может, надо было посмотреть, как пройдёт матч со "Спартаком".
Не всегда решение, которое принимает клуб, позитивно сказывается на команде. Может быть, и не стоило это делать перед игрой со "Спартаком", но посмотрим. Мне казалось, что ЦСКА может дать второй шанс Челестини. Но, увы, я ошибался", — передаёт слова Генича "Матч ТВ".
Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после отставки Фабио Челестини назначен Дмитрий Игдисамов. Первую игру под руководством Игдисамова армейцы проведут в среду, 6 мая, в гостях со "Спартаком" в рамках финала Пути регионов Кубка России.