Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
20:30
ЧелябинскНе начат

Испанский тренер оценил инфраструктуру "Сочи"

Экс-тренер "Сочи" Роберт Морено высказался об условиях в клубе.
Фото: ФК "Сочи"
По словам Морено, у "Сочи" инфраструктура мирового класса и клуб может стать одним из улчших в России.

- Инфраструктура мирового класса: стадион, тренировочные поля, база. Для тренера наличие таких ресурсов — роскошь.
У "Сочи" есть все необходимое, чтобы стать одним из лучших клубов России, - приводит слова Морено Sport24.

Роберт Морено был главным тренером "Сочи" с декабря 2023 года по сентябрь 2025 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, а затем вернулась в элиту российского футбола через стыковые матчи с "Пари НН". На данный момент главным тренером "барсов" является Игорь Осинькин - команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.

Ранее Морено был главным тренером "Гранады", "Монако" и сборной Испании. Также он входил в тренерский штаб "Барселоны", "Сельты" и итальянской "Ромы".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится