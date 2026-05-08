Испанский тренер оценил инфраструктуру "Сочи"

Экс-тренер "Сочи" Роберт Морено высказался об условиях в клубе.

У "Сочи" есть все необходимое, чтобы стать одним из лучших клубов России, - приводит слова Морено Sport24

По словам Морено, у "Сочи" инфраструктура мирового класса и клуб может стать одним из улчших в России.- Инфраструктура мирового класса: стадион, тренировочные поля, база. Для тренера наличие таких ресурсов — роскошь.Роберт Морено был главным тренером "Сочи" с декабря 2023 года по сентябрь 2025 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, а затем вернулась в элиту российского футбола через стыковые матчи с "Пари НН". На данный момент главным тренером "барсов" является Игорь Осинькин - команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.Ранее Морено был главным тренером "Гранады", "Монако" и сборной Испании. Также он входил в тренерский штаб "Барселоны", "Сельты" и итальянской "Ромы".