Бандикян: ЦСКА должен бороться за самые высокие места, но сейчас тяжелый период

Полузащитник ЦСКА Артем Бандикян высказался о целях команды.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Бандикяна, ЦСКА всегда должен бороться за высокие места.

- Нужно выходить на каждую игру с настроем на победу — и всё. У нас просто нет другого варианта, потому что мы ЦСКА и всегда должны бороться за самые высокие места.

Для нас существует только первое место. Сейчас тяжелый период, значит, будем лучше настраиваться на следующие матчи, - приводит слова Бандикяна "Матч ТВ".

Напомним, что ранее ЦСКА отправил Фабио Челестини в отставку с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов. Под руководством швейцарца красно-синие стали обладателями Суперкубка России.

По итогам 28 сыгранных туров "армейцы" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками в своем активе. В 29 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет на выезде с "Пари НН", который занимает предпоследнее место в таблице с 22 баллами.

