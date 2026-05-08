Легионер "Динамо": надеюсь, Гусев продолжить работу в клубе

- В новом сезоне нужно работать получше. У меня с тренером всё хорошо.
Надеюсь, он сможет продолжить работать, но это руководители должны решать. Такой вопрос зависит от них, - приводит слова Касереса "Чемпионат".
В декабре московское "Динамо" объявило о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в руководстве заявляли, что Гусев сохранит работу в клубе, если команда завоюет Кубок России.
По итогам 28 сыгранных туров бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 39 набранными очками. В 29 туре Российской Премьер-Лиги динамовцы сыграют на своем поле с "Краснодаром".