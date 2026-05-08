Титов: если "Спартак" выиграет Кубок России, то никто не скажет, что сезон провальный

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов высказался о выходе красно-белых в Суперфинал Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Титова, если "Спартак" выиграет Кубок России, то сезон не будет считаться для них провальным.

- У "Спартака" 24 мая будет прекрасный шанс пополнить клубный музей еще одним трофеем.
И если команда выиграет Кубок России, никто не скажет, что сезон был провальным. И не забываем, что есть еще возможность выиграть бронзовые медали чемпионата, - цитирует Титова "Матч ТВ".

"Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Руслан Литвинов. В Суперфинале турнира красно-белые сыграют с "Краснодаром", напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.

По итогам 28 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками в своем активе. Столичный клуб отстает от "Локомотива", который располагается на третьей строчке в таблице, на два балла.

