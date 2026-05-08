Сергеев подвел итоги выступления "Динамо" в Кубке России

- Отличное выступление, дошли до финала. Да, пенальти — это лотерея. Повезло "Краснодару". У нас были шансы.
Почему нет? Во втором тайме с "Краснодаром" были хорошие подходы. В первом, когда Артур бил, вратарь спас, - приводит слова Сергеева "Чемпионат".
Вчера, 7 мая, московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:0, 5:6 - пен. Южане сыграют в Суперфинале турнира с московским "Спартаком". Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.
"Краснодар" по итогам 28 сыгранных туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 63 набранными очками, бело-голубые располагаются на восьмой строчке с 39 баллами в своем активе.