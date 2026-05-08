Генич объяснил, почему выбрал Кордобу лучшим игроком апреля в РПЛ

"Для меня Кордоба – однозначно лучший игрок апреля.Победные мячи в ворота "Ахмата", махачкалинского "Динамо" и "Акрона" – это всё ключевые моменты игры Кордобы в борьбе за чемпионство", - приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.
Джон Кордоба пополнил состав "Краснодара" в 2021 году, перейдя из немецкой "Герты". Действующий контракт 32-летнего центрфорварда с российским клубом рассчитан до лета 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.
В нынешнем сезоне колумбийский нападающий забил 21 гол и отдал 9 результативных передач в 38 матчах за "быков" во всех турнирах.