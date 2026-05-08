Факел
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
20:30
ЧелябинскНе начат

В "Динамо" высказались о работе Гусева на посту главного тренера

Член консультативного совета "Динамо" Михаил Гершкович высказался о главном тренере команды Ролане Гусеве.
Фото: ФК "Динамо"
Михаил Гершкович пожелал удачи Ролану Гусеву в дальнейшей деятельности.

"Критерием истины является результат. Победы в Кубке не случилось. Ролан - молодой и начинающий специалист, у него всё будущее впереди. Хотелось бы пожелать ему удачи в дальнейшей деятельности", - сказал Гершкович Metaratings.

Вчера, 7 мая, московское "Динамо" потерпело поражение от "Краснодара" в финале Пути РПЛ Кубка России по серии пенальти.

Ролан Гусев был назначен главным тренером московского "Динамо" в декабре 2025 года. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.

