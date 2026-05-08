В "Сочи" сообщили, как клуб будет добираться на матч с "Зенитом"

Пресс-служба "Сочи" сообщила, как клуб будет добираться до Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Сочи"
Пресс-служба "Сочи" сообщила, что клуб должен прибыть в Санкт-Петербург вечером 9 мая.

"Согласно обновлённому плану, сегодня вечером команда на двух комфортабельных автобусах отправится в Москву, откуда 9 мая проследует в Санкт-Петербург на скоростном поезде.
Ориентировочное время прибытия делегации ФК "Сочи" в Санкт-Петербург - 21:40 9 мая", - написано в Telegram-канале "Сочи".

В воскресенье, 10 мая, состоится матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Сочи". Встреча пройдет на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее Минтранс сообщил, что работа 13 аэропортов юга России приостановлена.

