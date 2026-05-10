Как сообщает журналист Педро Фульяна, каталонский клуб уже установил контакт с окружением аргентинского футболиста.
Также интерес к форварду проявляют "Арсенал" и "ПСЖ". При этом официальных переговоров между клубами на данный момент не было.
По информации источника, руководство мадридского клуба не планирует продавать Альвареса, однако представители игрока уже рассматривают возможные варианты на лето.
"Барселона" связалась с представителями форварда "Атлетико" - источник
"Барселона" заинтересована в подписании нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса.
Фото: Getty Images