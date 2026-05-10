Тукманов - о "Факеле" и "Родине": будет тяжело в РПЛ

Александр Тукманов, ранее работавший в руководстве РФС, прокомментировал выход "Факела" и "Родины" в Российскую премьер-лигу.



- Игра команд пока вызывает некоторое беспокойство по поводу их конкурентоспособности в РПЛ. Всё-таки в премьер-лиге более скоростной, более силовой и более осмысленный футбол, - сказал Тукманов в интервью "Матч ТВ"

По мнению функционера, обеим командам предстоит серьёзная перестройка перед стартом нового сезона.Экс-вице-президент РФС считает, что без активной работы на трансферном рынке новичкам будет сложно закрепиться в элитном дивизионе.В следующем сезоне "Факел" вернётся в Премьер-лигу, а "Родина" дебютирует в турнире впервые в своей истории. Сейчас места в зоне прямого вылета занимают "Сочи" и "Пари НН".