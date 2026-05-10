Российская премьер-лига

Оренбург
12:30
Крылья СоветовНе начат
Зенит
15:00
СочиНе начат
Ахмат
17:15
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

Уфа
10:00
РоторНе начат
Сокол
13:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
17:30
Волга УлНе начат

Луис Энрике ответил на вопрос о Сафонове

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике уклонился от прямого ответа на вопрос о действиях Матвея Сафонова в ответной игре с "Баварией" в Лиге чемпионов.
Ранее французская пресса сообщала, что российский голкипер намеренно часто отправлял мяч в аут по установке тренерского штаба.

- Что действительно важно и чего хотят фанаты - чтобы их команда побеждала. Думаю, им нравится то, как мы играем. После каждого матча мы обсуждаем детали, мелочи, которые имеют большое значение. Но я не намерен предоставлять эту информацию соперникам, - сказал Энрике на пресс-конференции.

Полуфинальное противостояние завершилось в пользу французского клуба - после ничьей в Германии "ПСЖ" вышел в финал турнира благодаря победе по сумме двух встреч. В матче за трофей команда сыграет против "Арсенала".

