Луис Энрике ответил на вопрос о Сафонове

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике уклонился от прямого ответа на вопрос о действиях Матвея Сафонова в ответной игре с "Баварией" в Лиге чемпионов.



- Что действительно важно и чего хотят фанаты - чтобы их команда побеждала. Думаю, им нравится то, как мы играем. После каждого матча мы обсуждаем детали, мелочи, которые имеют большое значение. Но я не намерен предоставлять эту информацию соперникам, - сказал Энрике на пресс-конференции.

Ранее французская пресса сообщала, что российский голкипер намеренно часто отправлял мяч в аут по установке тренерского штаба.Полуфинальное противостояние завершилось в пользу французского клуба - после ничьей в Германии "ПСЖ" вышел в финал турнира благодаря победе по сумме двух встреч. В матче за трофей команда сыграет против "Арсенала".