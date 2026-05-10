Сафонов не сыграет в ближайшем матче "ПСЖ" - источник

Луис Энрике может серьёзно изменить состав "ПСЖ" на ближайший матч чемпионата Франции против "Бреста".

Фото: Getty Images

После ответной встречи с "Баварией" в полуфинале Лиги чемпионов тренерский штаб парижан рассматривает вариант с ротацией. По информации Le Parisien, российский голкипер Матвей Сафонов имеет шансы остаться на скамейке запасных. Ожидается, что с первых минут на поле выйдет Ренато Марин.



Ранее сообщалось, что Сафонов продолжает испытывать дискомфорт в области икроножных мышц после игры с мюнхенским клубом. В "ПСЖ" не хотят рисковать состоянием футболиста перед финалом Лиги чемпионов.



Встреча с "Брестом" состоится 10 мая в рамках 33-го тура Лиги 1.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Брест