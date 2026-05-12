"Команда стала еще более зрелой, у них все хорошо". Гончаренко - о "Краснодаре"

Но команда стала еще более зрелой, у них все хорошо. И даже если по итогам они займут второе место и выиграют Кубок, это будет очень хороший сезон для "Краснодара", - сказал Гончаренко.
"Краснодар" уступил на выезде московскому "Динамо" в гостевом матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Таким образом за тур до конца первенства команда Мурада Мусаева отдала лидерство в турнирной таблице "Зениту" и отстает от конкурента на 2 очка.
Напомним, ранее на прошлой неделе "быки" одолели бело-голубых в ответном финале Пути РПЛ Кубка России (0:0, 6:5 - по пенальти) и вышли в Суперфинал турнира, где встретятся со столичным "Спартаком".
