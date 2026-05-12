"Команда стала еще более зрелой, у них все хорошо". Гончаренко - о "Краснодаре"

Экс-тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко поделился мнением о завершающемся сезоне для "быков".
Фото: ФК "Краснодар"
"Не вижу, что "Краснодар" весной стал играть хуже. Может, сказалась ответственность, и это закрепостило того же Боселли при буллитном выходе один на один в игре с "Динамо".

Но команда стала еще более зрелой, у них все хорошо. И даже если по итогам они займут второе место и выиграют Кубок, это будет очень хороший сезон для "Краснодара", - сказал Гончаренко.

"Краснодар" уступил на выезде московскому "Динамо" в гостевом матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Таким образом за тур до конца первенства команда Мурада Мусаева отдала лидерство в турнирной таблице "Зениту" и отстает от конкурента на 2 очка.

Напомним, ранее на прошлой неделе "быки" одолели бело-голубых в ответном финале Пути РПЛ Кубка России (0:0, 6:5 - по пенальти) и вышли в Суперфинал турнира, где встретятся со столичным "Спартаком".

Источник: "Чемпионат"

