Гончаренко: я даже понимаю короткую скамейку "Краснодара"

"Очень хороший баланс между воспитанниками и легионерами, у которых горят глаза, что важно. Я даже понимаю короткую скамейку "Краснодара".
Когда смотришь, что играть некому, это мотивирует тех, кто на поле, показывать лучшие качества и сплачивает команду. Это и происходит с "Краснодаром"", - сказал Гончаренко.
За один тур до окончания нынешнего розыгрыша чемпионата "Краснодар" опустился на второе место в турнирной таблице, уступив лидерство "Зениту". Команда Мурада Мусаева набрала 63 очка и на два балла отстает от петербуржцев.
В заключительном туре Российской Премьер-Лиги действующий чемпион страны примет на своем поле "Оренбург", сине-бело-голубые встретятся на выезде с "Ростовом".
