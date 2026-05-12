Мостовой: чего же Мусаев не научил Боселли, как нужно бить? Он же считается у нас лучшим тренером

"Что касается "Краснодара", то они сами виноваты. В матче с "Динамо" они просто обделались, так и запишите. Чего же Мусаев не научил Боселли, как и куда нужно бить? Он же считается у нас лучшим тренером.
Еще и про заговор судей какой-то говорит — ну это смешно. "Краснодар" сам упустил свой шанс на чемпионство", - сказал Мостовой.
Вчера, 11 мая, в Москве состоялся центральный матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались "Динамо" и "Краснодар". Игра проходила на стадионе "ВТБ Арена" и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Решающий мяч команда Мурада Мусаева пропустила на третьей компенсированной минуте к основному времени поединка.
Таким образом краснодарцы отдали лидерство в турнирной таблице петербургскому "Зениту" и за тур до конца чемпионата отстают от первого места на два очка.
Источник: "РБ Спорт"