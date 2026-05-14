Тренер ЦСКА прокомментировал новость о потенциальном трансфере Кисляка в "ПСЖ"

Если его купит "ПСЖ", будет здорово.Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет её", - сказал Игдисамов "Чемпионату".
В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 41 матч и записал на свой счет восемь забитых мячей и восемь результативных передач. Также на счету полузащитника девять матчей в составе сборной России и один забитый гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 20 миллионов евро, его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кисляк интересен французскому "ПСЖ" - сообщалось, что парижане могут выкупить футболиста в летнее трансферное окно.