Тренер ЦСКА прокомментировал новость о потенциальном трансфере Кисляка в "ПСЖ"

И.о. главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился мнением о возможно переходе полузащитника красно-синих Матвея Кисляка в "ПСЖ".
Фото: ПФК ЦСКА
"Не слышал об интересе к Кисляку, ничего не читаю. Никак не реагирую на эти слухи.
Если его купит "ПСЖ", будет здорово.
Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет её", - сказал Игдисамов "Чемпионату".

В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 41 матч и записал на свой счет восемь забитых мячей и восемь результативных передач. Также на счету полузащитника девять матчей в составе сборной России и один забитый гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 20 миллионов евро, его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кисляк интересен французскому "ПСЖ" - сообщалось, что парижане могут выкупить футболиста в летнее трансферное окно.

