Экс-игрок "МЮ" ответил, какие клубы РПЛ претендовали бы на 5-10 места в АПЛ

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о командах РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Андрей Канчельскис заявил, что лидеры чемпионата России могли бы претендовать на 5-10 места в АПЛ.

"Навскидку, какое место в АПЛ могли бы занимать наши лидеры - "Краснодар", "Зенит", "Локомотив", "Спартак"? Думаю, могли бы претендовать на места с пятого по десятое.
Хоть мы и становится с каждым годом хуже, но все-таки умеем играть", - сказал Канчельскис "РБ Спорту".

На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает петербургский "Зенит", набрав 65 очков в 29 матчах. На второй строчке располагается "Краснодар" с 63 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (53 очка).

