Экс-тренер "Ростова" объяснил, почему команда деградирует

Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказался о выступлении команды в текущем сезоне.
Российский специалист заявил, что Валерий Карпин влиял на "Ростов" сильнее, чем другие тренеры.

"Очевидно, что "Ростов" потихоньку деградирует. Из года в год команда становится хуже, футболисты играют не так ярко, как раньше, хотя изначально уровень у них хороший.

Это началось после ухода Карпина. Наверное, он сильнее влиял на команду, была выше требовательность, больше нарабатывали", - сказал Балахнин "Чемпионату".

Валерий Карпин являлся главным тренером "Ростова" с 2017 по 2021 год, а также с 2022 по 2025 год. Всего под его руководством команда провела 229 матчей, одержала 97 побед, 53 раза сыграла вничью и потерпела 79 поражений.

На данный момент желто-синие занимают десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка в 29 матчах.

