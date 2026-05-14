Экс-тренер "Ростова" объяснил, почему команда деградирует

"Очевидно, что "Ростов" потихоньку деградирует. Из года в год команда становится хуже, футболисты играют не так ярко, как раньше, хотя изначально уровень у них хороший.
Это началось после ухода Карпина. Наверное, он сильнее влиял на команду, была выше требовательность, больше нарабатывали", - сказал Балахнин "Чемпионату".
Валерий Карпин являлся главным тренером "Ростова" с 2017 по 2021 год, а также с 2022 по 2025 год. Всего под его руководством команда провела 229 матчей, одержала 97 побед, 53 раза сыграла вничью и потерпела 79 поражений.
На данный момент желто-синие занимают десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка в 29 матчах.