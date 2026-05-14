Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев набрал 43% голосов в Telegram-канале Кубка России и попал в символическую сборную турнира. В тройку попали Владислав Тороп из ЦСКА (27%) и Александр Максименко из "Спартака" (25%).
Станислав Агкацев выступает в составе "Краснодара" с начала января 2022 года. В текущем сезоне Кубка России голкипер провел 5 матчей, пропустил 4 гола и отыграл 2 встречи на ноль.
Суперфинал Кубка России между "быками" и "Спартаком" состоится 24 мая на стадионе "Лужники".
Стал известен лучший голкипер сезона Кубка России
