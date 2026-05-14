Семин ответил, стоит ли Кисляку переходить в "ПСЖ"

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о возможном переходе Матвея Кисляка в "ПСЖ".
Фото: ФК ЦСКА
Российский специалист заявил, что Матвею Кисляку стоит перейти в "ПСЖ".

"Если у Матвея Кисляка будет такое предложение высочайшего уровня, тем более что такой тренер, как Луис Энрике, не просто так приглашает его. И если оно есть, то почему бы Матвею не пойти в "ПСЖ"? Если ты молод, то иди и дерзай.
Но, может быть, это только агентские игры, которые сейчас ведутся", - сказал Семин "РИА Новости".

Ранее в СМИ появилась информация, что клубы из АПЛ и "ПСЖ" заинтересованы в трансфере футболиста.

Матвей Кисляк выступает в составе московского ЦСКА с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "армейцев" полузащитник провел 41 матч, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

