Семак ответил, к чему нужно быть готовыми в матче с "Ростовом"

"Это команда, которая умеет хорошо прессинговать, они ведут много борьбы, у них хорошие стандартные положения. Команда с характером!
Команда очень неуступчивая, хорошо готова функционально, много прессингует, использует много длинных передач, стандартов. Это, наверное, то, к чему нам нужно быть готовыми", - сказал Семак официальному сайту "Зенита".
В воскресенье, 17 мая, состоится матч в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ростовом" и петербургским "Зенитом". Встреча пройдет на "Ростов Арене". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
На данный момент сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 65 очков. "Ростов" располагается на десятой строчке с 33 баллами в своем активе.