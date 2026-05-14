Матчи Скрыть

Семак ответил, к чему нужно быть готовыми в матче с "Ростовом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о предстоящем матче против "Ростова".
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист заявил, что "Ростов" является очень неуступчивой командой.

"Это команда, которая умеет хорошо прессинговать, они ведут много борьбы, у них хорошие стандартные положения. Команда с характером!

Команда очень неуступчивая, хорошо готова функционально, много прессингует, использует много длинных передач, стандартов. Это, наверное, то, к чему нам нужно быть готовыми", - сказал Семак официальному сайту "Зенита".

В воскресенье, 17 мая, состоится матч в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ростовом" и петербургским "Зенитом". Встреча пройдет на "Ростов Арене". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

На данный момент сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 65 очков. "Ростов" располагается на десятой строчке с 33 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится