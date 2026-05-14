Масалитин объяснил, почему трансферы Кисляка и Батракова в "ПСЖ" маловероятны

"Все было бы возможно, если бы ребята не провалили весну. И Батраков, и Кисляк по осени проявляли себя очень ярко, но весной этого не было.Алексей еще пытался восстановить свое реноме, а Матвей просто провалил отрезок. В таком состоянии отъезд в "ПСЖ" маловероятен", - сказал Масалитин "РИА Новости".
Алексей Батраков выступает в составе "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.
Матвей Кисляк играет за ЦСКА с начала января 2024 года. В сезоне-2025/2026 на счету у полузащитника 41 матч, 8 голов и 8 голевых передач.