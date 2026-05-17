Непомнящий - о чемпионской гонке: для меня фаворит - "Зенит"

Если они в такой ситуации не станут чемпионами, пощады не ждать им.Прощения не будет. Я не болею за "Зенит", но просто невозможно упускать такой шанс", - сказал Непомнящий "Чемпионату".
"Ростов" и "Зенит" встретятся сегодня, 17 мая, в рамках заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026. Матч пройдет на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Главный арбитр игры - Сергей Карасев.
Напомним, в случае победы или ничьи петербургская команда завоюет звание чемпиона России.