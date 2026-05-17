Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
18:00
Нижний НовгородНе начат
Сочи
18:00
АхматНе начат
ЦСКА
18:00
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
Крылья Советов
18:00
АкронНе начат
Балтика
18:00
ДинамоНе начат
Краснодар
18:00
ОренбургНе начат
Ростов
18:00
ЗенитНе начат

Булыкин: нет сомнений в том, что "Зенит" сегодня станет чемпионом

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин считает, что "Зенит" станет чемпионом РПЛ в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"У меня нет сомнений в том, что "Зенит" сегодня станет чемпионом РПЛ.
На мой взгляд, петербуржцы воспользуются осечкой "Краснодара" в матче с "Динамо", как минимум не проиграют "Ростову" и завоюют золото", - сказал Булыкин "РБ Спорт".

Напомним, в 29-м туре РПЛ "Краснодар" потерпел поражение от "Динамо" 1:2 и опустил на вторую строчку в таблице, уступив первое место "Зениту".

"Ростов" и "Зенит" встретятся сегодня, 17 мая, в рамках заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026. Матч пройдет на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Главный арбитр игры - Сергей Карасев.

Напомним, в случае победы или ничьи петербургская команда завоюет звание чемпиона России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится