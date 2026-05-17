Булыкин: нет сомнений в том, что "Зенит" сегодня станет чемпионом

"У меня нет сомнений в том, что "Зенит" сегодня станет чемпионом РПЛ.На мой взгляд, петербуржцы воспользуются осечкой "Краснодара" в матче с "Динамо", как минимум не проиграют "Ростову" и завоюют золото", - сказал Булыкин "РБ Спорт".
Напомним, в 29-м туре РПЛ "Краснодар" потерпел поражение от "Динамо" 1:2 и опустил на вторую строчку в таблице, уступив первое место "Зениту".
"Ростов" и "Зенит" встретятся сегодня, 17 мая, в рамках заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026. Матч пройдет на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Главный арбитр игры - Сергей Карасев.
Напомним, в случае победы или ничьи петербургская команда завоюет звание чемпиона России.