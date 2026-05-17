Экс-игрок "Зенита": человек, организовавший аренду Дурана, должен ответить за такие вещи

- Начнём с того, что я категорически против того, что сделал "Зенит". Я не знаю, кто там руководил этим процессом. Считаю, что человек, который это организовал, должен ответить за такие вещи.
Взять в аренду игрока, заплатить ему бешеную зарплату, а он не принёс никакой пользы и ещё уехал до завершения чемпионата. Это, мне кажется, плевок в лицо руководителям, которые подписывали с ним договор. В нынешней ситуации такие вещи — безобразие, - цитирует Угарова "Советский спорт".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на полгода без права последующего выкупа. Всего форвард провел за российский клуб во всех турнирах девять матчей и отметился двумя забитыми мячами (оба - с пенальти). Перед матчем 30 тура Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые объявили об отъезде Дурана из расположения команды по личным обстоятельствам.
Напомним, что сегодня, 17 мая, команда Сергея Семака сыграет на выезде с "Ростовом" в 30 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. По итогам 29 сыгранных туров петербуржцы лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 65 набранными очками в своем активе.