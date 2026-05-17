Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
18:00
ЗенитНе начат
Рубин
18:00
Нижний НовгородНе начат
Сочи
18:00
АхматНе начат
ЦСКА
18:00
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
Крылья Советов
18:00
АкронНе начат
Балтика
18:00
ДинамоНе начат
Краснодар
18:00
ОренбургНе начат

Экс-игрок "Спартака" считает, что "Ростов" может удивить в матче с "Зенитом"

Экс-игрок "Спартака" Денис Бояринцев высказался о матче 30-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Ростов" может удивить.
Любая команда может сотворить сенсацию. У "Ростова" будет сумасшедшая мотивация, потому что "Зенит" — прекрасный раздражитель", - сказал Бояринцев "РБ Спорт".

Сегодня, 17 мая, "Ростов" на домашнем стадионе сыграет с "Зенитом" в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что по итогам 29 сыгранных туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата с 65 набранными очками, на второй строчке располагается "Краснодар" с 63 баллами в своем активе, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 53 очками. "Ростов" занимает десятое место в таблице - команда набрала 33 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится