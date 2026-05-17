Экс-игрок "Спартака" считает, что "Ростов" может удивить в матче с "Зенитом"

"Ростов" может удивить.Любая команда может сотворить сенсацию. У "Ростова" будет сумасшедшая мотивация, потому что "Зенит" — прекрасный раздражитель", - сказал Бояринцев "РБ Спорт".
Сегодня, 17 мая, "Ростов" на домашнем стадионе сыграет с "Зенитом" в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Напомним, что по итогам 29 сыгранных туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата с 65 набранными очками, на второй строчке располагается "Краснодар" с 63 баллами в своем активе, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 53 очками. "Ростов" занимает десятое место в таблице - команда набрала 33 очка.