Агент нападающего "Краснодара" заявил, что игрок скорее всего покинет клуб летом

Эммануэль Адейоле, агент вингера "Краснодара" Мозеса Кобнана, высказался о будущем игрока в клубе.
Фото: ФК "Краснодар"
"Вероятно, Мозес покинет "Краснодар" летом. Это все, что могу сказать на данный момент", - передает слова агента "РБ Спорт".

Мозес Виктор Кобнан присоединился к "Краснодару" в январе 2023 года. Нынешний контракт 23-летнего нападающего с российским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. В этом сезоне нигерийский вингер принял участие в 15 матчах за команду во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

