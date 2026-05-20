Газзаев: тренером ЦСКА должен быть только русский специалист

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил, кто должен возглавить "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Газзаева, тренером ЦСКА должен быть русский специалист.

- Кто должен быть тренером ЦСКА — россиянин или иностранец? Мое мнение вы знаете.
Конечно, только русский специалист! - приводит слова Газзаева "РБ Спорт".

С лета 2025 года по май 2025 года главным тренером ЦСКА был Фабио Челестини, с ним клуб завоевал Суперкубок России. После отставки швейцарца исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов, который ранее возглавлял молодежную команду красно-синих. По итогам сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 51 балл.

