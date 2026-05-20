Онугха сравнил РПЛ и чемпионат Турции: уровень исполнителей несопоставим

"Качество плюс-минус то же самое. Команд уровня "Галатасарая", "Фенербахче", "Трабзонспора" и "Бешикташа" у нас где-то четыре-пять. Вот уровень исполнителей несопоставим: Осимхен, Икарди, Сане, Асенсио, Эдерсон, Канте, Гендузи…И темп в Турции выше, а футбол жестче: никто не боится наступить шипами и ударить с локтя в ребро. И такие удары могут трактоваться судьями как борьба: могут и не свистнуть", - сказал Онугха Sport24.
Герман Онугха выступает в составе турецкого "Кайсериспора" с сентября 2025 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.
Ранее Онугха выступал за самарские "Крылья Советов", казанский "Рубин", "Краснодар", "Тамбов" и другие клубы.