Кононов обратился к болельщикам после ухода из "Торпедо"

Бывший тренер "Торпедо" Олег Кононов обратился к болельщикам московского клуба.
Фото: ФК "Торпедо"
Российский специалист поблагодарил болельщиков и пожелал клубу удачи.

"Хочу поблагодарить болельщиков "Торпедо" за поддержку в течение сезона, который получился непростым для всех нас. Желаю клубу удачи и скорейшего возвращения в Российскую Премьер-лигу!" - передает слова Кононова Telegram-канал "Торпедо".

Олег Кононов стал главным тренером московского "Торпедо" в октябре 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 27 матчей, одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

Сегодня, 20 мая, пресс-служба "Торпедо" объявила об уходе российского специалиста.

