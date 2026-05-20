Данни поздравил "Зенит" с чемпионством: горд за город и клуб!

- Хочу поздравить "Зенит" с победой в чемпионате России. Я очень рад за город и клуб! - приводит слова Данни "Матч ТВ".
Мигель Данни выступал за петербургский "Зенит" с 2008 по 2017 год, в составе петербуржцев португалец трижды становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок УЕФА.
По итогам сезона-2025/26 команда Сергея Семака стала чемпионом России - для петербуржцев это чемпионство стало седьмым за последние восемь лет. По итогам предыдущего сезона чемпионом страны впервые в истории стал "Краснодар".