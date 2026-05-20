Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
17:30
Динамо МхНе начат
Ротор
19:30
АкронНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
22:00
Астон ВиллаНе начат

Данни поздравил "Зенит" с чемпионством: горд за город и клуб!

Экс-игрок "Зенита" Мигель Данни поздравил петербуржцев с чемпионством.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Данни, он поздравляет "Зенит" с чемпионством и городится клубом.

- Хочу поздравить "Зенит" с победой в чемпионате России. Я очень рад за город и клуб! - приводит слова Данни "Матч ТВ".

Мигель Данни выступал за петербургский "Зенит" с 2008 по 2017 год, в составе петербуржцев португалец трижды становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок УЕФА.

По итогам сезона-2025/26 команда Сергея Семака стала чемпионом России - для петербуржцев это чемпионство стало седьмым за последние восемь лет. По итогам предыдущего сезона чемпионом страны впервые в истории стал "Краснодар".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится