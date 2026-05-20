Экс-игрок "Динамо" оценил возможное возвращение Шварца в клуб

"Хорошее подписание для "Динамо", потому что при Шварце команда выглядела довольно ярко.По поводу Гусева могу сказать, что работа тренера оценивается по результатам. "Динамо" могло выступать ярче и добиться более положительных результатов. Решение тут за руководством", - сказал Гранат "Советскому спорту".
Сандро Шварц являлся главным тренером московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Всего под его руководством бело-голубые провели 57 матчей, одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
Ранее в СМИ появилась информация, что немецкий специалист подпишет контракт с клубом в ближайшее время.