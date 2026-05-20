Урал
17:30
Динамо МхНе начат
Ротор
19:30
АкронНе начат

Фрайбург
22:00
Астон ВиллаНе начат

Экс-игрок "Динамо" оценил возможное возвращение Шварца в клуб

Бывший игрок "Динамо" Владимир Гранат высказался о возможном возвращении Сандро Шварца в клуб.
Фото: ФК "Динамо"
Владимир Гранат заявил, что при Ролане Гусеве команда могла выступать ярче и добиться более положительных результатов.

"Хорошее подписание для "Динамо", потому что при Шварце команда выглядела довольно ярко.
По поводу Гусева могу сказать, что работа тренера оценивается по результатам. "Динамо" могло выступать ярче и добиться более положительных результатов. Решение тут за руководством", - сказал Гранат "Советскому спорту".

Сандро Шварц являлся главным тренером московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Всего под его руководством бело-голубые провели 57 матчей, одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

Ранее в СМИ появилась информация, что немецкий специалист подпишет контракт с клубом в ближайшее время.

