По информации источника, полузащитник "Зенита" Ярослав Михайлов может продолжить карьеру в швейцарском "Сьоне" - клуб проявляет интерес к россиянину и может сделать предложение в летнее трансферное окно.
В сезоне-2025/26 Ярослав Михайлов провел за петербуржцев во всех турнирах семь матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 800 тысяч евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: Sport24.
Футболист "Зенита" может продолжить карьеру в Швейцарии
Фото: ФК "Зенит"