Футболист "Зенита" может продолжить карьеру в Швейцарии

Полузащитник "Зенита" может перейти в швейцарский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, полузащитник "Зенита" Ярослав Михайлов может продолжить карьеру в швейцарском "Сьоне" - клуб проявляет интерес к россиянину и может сделать предложение в летнее трансферное окно.

В сезоне-2025/26 Ярослав Михайлов провел за петербуржцев во всех турнирах семь матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 800 тысяч евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Sport24.

