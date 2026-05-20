Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
0 - 1 0 1
Динамо Мх2 тайм
Ротор
19:30
АкронНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
22:00
Астон ВиллаНе начат

Бонгонда высказался об уходе из "Спартака"

Бывший игрок "Спартака" Тео Бонгонда высказался об уходе из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Футболист заявил, что не смог уйти из "Спартака" в последний год контракта из-за повреждения.

"Прошлым летом "Спартак" сообщил мне, что могу уйти в последний год контракта. К сожалению, я получил травму в национальной команде на сборах в Орлеане, выбыл на три месяца и не смог уйти.

Когда вернулся, они решили больше не выпускать меня на поле, я принял это и ждал, пока всё закончится", - сказал Бонгонда в эфире Canal+.

Тео Бонгонда стал игроком московского "Спартака" в июле 2023 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 6 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с футболистом было рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится