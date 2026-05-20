Бонгонда высказался об уходе из "Спартака"

"Прошлым летом "Спартак" сообщил мне, что могу уйти в последний год контракта. К сожалению, я получил травму в национальной команде на сборах в Орлеане, выбыл на три месяца и не смог уйти.
Когда вернулся, они решили больше не выпускать меня на поле, я принял это и ждал, пока всё закончится", - сказал Бонгонда в эфире Canal+.
Тео Бонгонда стал игроком московского "Спартака" в июле 2023 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 6 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с футболистом было рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.